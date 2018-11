Novara e Civitanova volano in Champions

Esordio vincente per Civitanova in Champions League contro Modena. Stessa storia nel femminile per Novara contro Lodz.

Ivan Zaytsev non può nulla contro la superiorità dei padroni di casa che bissano il successo di pochi giorni fa in campionato.

Nonostante Modena provi la fuga in diverse circostanze nel primo set, Civitanova rimane a contatto e un attacco di Leal e un muro di Simon fanno la differenza.

Inizio del secondo set dove la fa da padrone il palleggiatore, ed ex di turno, Bruno che permette ai padroni di casa di andare sul 6-2.

Ma l’Azimut non si disunisce e impatta sull’8-8 riconsegnando una frazione equilibrata e piena di sorpassi e controsorpassi, ma che alla fine vede sempre trionfare, ai vantaggi, il sestetto di Medei.

Terza frazione molto nervosa e serve l’intervento degli arbitri che usano i cartellini per riportare la calma.

Juantorena, uno dei migliori in campo, condanna Modena alla sconfitta che segue quella in campionato.

Novara, invece, è trascinata dal duo azzurro Chirichella-Egonu che dopo una partenza ad handicap, 0-6, non hanno difficoltà a consegnare la prima vittoria in Champions League contro Lodz.

La squadra di Barbolini, non in una serata top, ha comunque la classe e il talento per gestire l’incontro e trasformare il terzo set in un allenamento.

