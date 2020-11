Il Novara ha annunciato l’esonero dell’allenatore Simone Banchieri. Fatale per il tecnico la sconfitta per 3-0 contro la Pro Sesto: il club piemontese ha ringraziato l’allenatore “per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme, augurandogli il meglio per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni”.

Il Novara è attualmente terzo nel girone A di Serie C con 4 vittorie, un pareggio e tre sconfitte nelle prime 8 giornata di campionato.

OMNISPORT | 02-11-2020 12:49