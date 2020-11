Novara, scelto il nuovo allenatore

Il terzo posto dopo otto giornate con un solo punto in meno rispetto alle capolista Pro Vercelli e Grosseto non è bastato a Simone Banchieri per salvare il posto sulla panchina del Novara.

Il bilancio di una sola vittoria nelle ultime quattro partite è stato fatale al tecnico, esonerato dopo la sconfitta contro la Pro Sesto.

La società piemontese ha già scelto il sostituto. Si tratta di Michele Marcolini, che torna ad allenare otto mesi esatti dopo l’esonero subito dal Chievo: contratto di un anno con rinnovo automatico in caso di promozione in B.

A coadiuvarlo lo storico vice Davide Mandelli, ex bandiera del Chievo proprio come Marcolini.

OMNISPORT | 03-11-2020 09:18