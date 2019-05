Novara: via Sannino, riecco Viali

Il Novara ha esonerato Beppe Sannino: fatale la sconfitta contro il Pisa. Il club piemontese ha deciso di richiamare William Viali, esonerato il 19 febbraio scorso proprio per far posto al mister campano.

"La Società Novara Calcio, in data odierna, comunica l’interruzione della collaborazione professionale con l’allenatore Giuseppe Sannino. Il Club ringrazia in maniera sincera il mister per l’impegno e la dedizione profusi alla guida della squadra e per il raggiungimento dell’obiettivo della partecipazione ai playoff".

"La società Novara Calcio ha deciso di affrontare i playoff affidando la guida tecnica a chi ha costruito questa squadra sin dal primo giorno di ritiro credendo nelle capacità dei calciatori che costituiscono la nostra attuale rosa. Pertanto la guida tecnica Novara Calcio sin dai prossimi allenamenti sarà affidata a William Viali".

SPORTAL.IT | 05-05-2019 14:00