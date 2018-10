FIFA 19, Champions League e altre novità tattiche e d'azione

Appena arrivato sul mercato dopo una campagna pubblicitaria dall’elevato hype, FIFA 19 presenta numerosi punti innovativi rispetto ai suoi predecessori. Innanzitutto grazie all’introduzione della licenza UEFA – e quindi Champions League, Europa League e Supercoppa Europea – ai danni dei rivali di sempre di PES, EA Sports riesce finalmente a riportare nel suo titolo principale la competizione più amata dai videogiocatori appassionati di calcio.

In FIFA 19 la Champions League è un’esperienza unica

La modalità Champions League è qualcosa sulla quale lo sviluppatore canadese ha lavorato davvero molto, non solo al fine di renderla godibile visivamente ma con l’intento di trasformarla in un’esperienza unica e speciale, in qualche modo separata dalle classiche mode presenti nella serie, ma che riproponendo gli stilemi che da sempre ne decretano il successo. Che si sta giocando ad un’edizione di FIFA gli appassionati lo notano al primo colpo.

Inutile dire che il rinnovato sistema Active Touch apporta una serie di miglioramenti nella gestione della palla e nelle dinamiche di gioco. Più fluido e naturale, permette di spaziare su una larga gamma di mosse e movimenti, influenzati dalla personalità e dalle caratteristiche del giocatore. Il sistema di controllo non differisce teoricamente dai titoli precedenti, ma il suo funzionamento è decisamente perfezionato.

L’altro cambiamento principale riguarda le tattiche. L’obiettivo di EA Sports è quello di renderne la gestione più realistica, consentendo una gestione della squadra il più personalizzata possibile. Con le tattiche dinamiche si riesce dunque a bilanciare la squadra a partita in corso, con un sistema che offre molte più possibilità di cambiare le sorti di una partita tramite la gestione in tempo reale delle operazioni di attacco e difesa.

