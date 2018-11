Novità per i fan di PES 2019, c'è di mezzo il Napoli

Il Napoli è sempre più protagonista anche nel mondo del calcio virtuale: qualche settimana fa vi abbiamo spiegato come replicare in FIFA 19 lo schema di gioco della squadra partenopea quando era guidata da Maurizio Sarri. Oggi invece vogliamo parlarvi di PES 19, che vede il club calcistico di De Laurentis, al centro di grandi novità. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Per tutta la settimana, nella modalità di gioco offline-online My Club, sarà presente in PES 19 l’agente speciale Club Selection del Napoli. Di che stiamo parlando? In questa modalità gli utenti potranno creare un team personalizzato e giocare gare predefinite oppure tentare di raggiungere la vetta di classifiche online. Ogni settimana, tutti i club licenziati potranno avere un agente speciale Club Selection e questa volta è toccato proprio al Napoli (ecco il trailer dell’iniziativa).

L’agente speciale potrà essere usato per un massimo di 3 volte, al costo di 100 monete l’una, e i player potranno comprare un calciatore azzurro con valore potenziato rispetto a quello base. Un esempio? Sarà possibile acquistare un giocatore da pallone nero al 100%, ossia i più potenti in assoluto all’interno della modalità, come si legge sul sito di Gonfialarete.com. E voi, approfitterete di questa occasione?

HF4 | 19-11-2018 14:00