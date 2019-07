Novità sul fronte Lukaku, Inter e Juventus alla finestra

L'obiettivo principale per l'attacco dell'Inter è senza dubbio Romelu Lukaku. Il giocatore è corteggiato da tempo dai nerazzurri ma l'intesa con il Manchester United non è ancora stata trovata: i Red Devils non hanno intenzione di abbassare la richiesta di 80 milioni di euro, Marotta non vuole sborsarne più di 60.

La Juventus da alcuni giorni sta pianificando il sorpasso all'Inter per il bomber belga. Lo stallo della trattativa ha permesso ai bianconeri di farsi avanti: l'agente Pastorello ha incontrato il direttore sportivo dei campioni d'Italia Paratici, che sarebbe intenzionato a proporre allo United uno scambio con Paulo Dybala, nel mirino degli inglesi. Ma l'argentino non è così convinto di voler lasciare Torino, e chiede 10 milioni di euro netti a stagione.

Intanto il giocatore ha pubblicato su Instagram un messaggio criptico: la scritta "Soon to be continued", che può essere intesa come "novità in arrivo", a corredo di una foto con il suo agente.

Ad allontanare ancora di più Lukaku dall'Inghilterra ci ha pensato Solskjaer, che non l'ha convocato per la gara amichevole contro il Kristiansund. L'ex Everton finora non ha giocato nessuna delle amichevoli estive giocate dal Manchester United.

Sul futuro dell'attaccante è intervenuto anche Antonio Conte dopo la partita contro il Paris Saint Germain (vinta ai rigori): "Lukaku? Come ho sempre detto stiamo parlando di un giocatore che non è nostro, quindi non è giusto parlarne mancherei di rispetto nei suoi confronti e del Club. Lukaku è un giocatore dello United, sappiamo che c’è il mercato in atto e il Club sta lavorando per cercare di completare la rosa tra cessioni e acquisti però come ho sempre detto c'è molta fiducia nel Club ma per me in questo momento la cosa più importante e che voglio rimarcare è che sono contento di come stiano lavorando i miei giocatori".

SPORTAL.IT | 29-07-2019 13:51