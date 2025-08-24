Nubifragio a Milano Marittima, crollano i pini, Sacchi: "Sono fortunato ad essere ancora vivo"

Case e auto in sosta distrutte dal tornado che ha colpito la zona romagnola, l'ex ct che vive lì ancora impaurito: Evento traumatico senza precedenti

Già nel 2019, come tanti suoi conterranei, Arrigo Sacchi dovette far fronte all’emergenza dopo l’alluvione che colpì l’Emilia Romagna ma dopo il nubifragio di ieri l’ex ct dice di sentirsi fortunato ad essere ancora vivo.

Il violento nubifragio su Milano Marittima

C’è infatti anche la casa dell’ex ct, che si trova nei pressi della pineta, fra quelle pesantemente danneggiate dal nubifragio che si è abbattuto l’altra notte, fra le 4 e le 4.40, a Milano Marittima. Sacchi da tempo gestisce da tempo una struttura ricettiva nei paraggi e vive lì. Solo spavento per l’ex allenatore del Milan ma decine di pini sono crollati su case e auto in sosta in un’area residenziale abbastanza ampia di Milano Marittima, fra la Dodicesima e la Prima traversa.

Sacchi spaventato dopo il tornado

I Vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per mettere in sicurezza tutta la zona nel più breve tempo possibile, ai residenti – tra cui Sacchi – è toccata la prima stima dei danni. Parlando a “Il Resto del Carlino” l’ex ct ha ammesso: “Stanotte non mi sono accorto di niente, anche perché dormivo. Tuttavia, al mio risveglio, vedendo tutto quello che è successo nella notte qui a Milano Marittima, mi ritengo decisamente fortunato se sono ancora vivo. È stato un evento traumatico senza precedenti. Non mai visto un disastro di queste proporzioni vicino alle case. Sapevo che i pini avevano radici superficiali, ma, vederli così sradicati dal terreno, in maniera tanto ‘facile’, è qualcosa di inquietante”.

Sacchi è sceso in strada per documentare i danni subiti alla propria abitazione, a quelle dei vicini ed ha anche scattato qualche fotografia ai pini caduti. Lo spettacolo che si presentava agli occhi delle persone era impressionante: alberi caduti e tronchi accatastati sull’asfalto sono stati spazzati via.