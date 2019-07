Numero 10 a Rodriguez, Sosa si indigna

Il probabile arrivo a Napoli di James Rodriguez ha, almeno per qualche minuto, riaperto il dibattito sulla possibilità di tornare ad assegnare la maglia numero 10, mai indossata da nessuno in Serie A in omaggio a Diego Armando Maradona.

L’ipotesi sembra essere già sfumata e questa soluzione trova d’accordo Roberto Carlos Sosa, l’ultimo a vestire la 10 del Napoli ai tempi della Serie C, dove non c’era la numerazione fissa: "James è sicuramente un talento – ha detto 'El Pampa' in un'intervista a 'Marca' – ma non gli darei ma la numero dieci. Non è neanche l'1% di quello che era Maradona".



Secondo Sosa il rischio è che il colombiano lasci Napoli molto presto: "Il calcio è cambiato molto, in uno o due anni lascerebbe il Napoli e sarebbe pessimo per la storia del club".



SPORTAL.IT | 10-07-2019 22:39