Nunnally ha lasciato il cuore Avellino

In un'intervista concessa a 'Il Mattino', James Nunnally ha ricordato la sua esperienza ad Avellino: "Rappresenta una tappa fondamentale della mia carriera forse la più importante. Magari non ho espresso tutto il mio potenziale fino in fondo, ma è stata quella in cui mi sono messo più in evidenza. E' sempre stato e sempre sarà un posto speciale".

"Quell'anno è stato importante avere accanto a me dei giocatori di grande esperienza come Leunen, Acker e Marques Green. E poi c'erano Ragland e Buva, senza dimenticare l’ottima stagione di Cervi" ha concluso il giocatore dell'Armani.

SPORTAL.IT | 27-04-2019 10:24