Nunnally: "Ora guardiamo avanti"

James Nunnally ha parlato con Basketissimo.com.

"Siamo stati eliminati dall’Eurolega e questo ha portato un po’ di delusione in tutta la squadra – ha detto – Contro Cantù avevamo vinto, ma giocando male, poi abbiamo perso contro Sassari. Serviva cambiare rotta e ritrovare fiducia. Ora guardiamo avanti".

Il primo posto è quasi in cassaforte, ma le quattro partite restanti (Brescia, Avellino, Trento e Trieste) potranno servire per entrare nel ritmo playoff, contro squadre in lotta per i rispettivi obiettivi e con la necessità di fare punti.

La ricetta verso la post-season di Nunnally è semplice, ma non sempre così scontata da mettere in pratica: "Dobbiamo giocare di squadra, seguire il piano partita e dare tutto sia in attacco che in difesa".

SPORTAL.IT | 17-04-2019 16:58