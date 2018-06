Nuno Gomes punta su Bernardo Silva

Nuno Gomes, ex Fiorentina, bandiera da calciatore e dirigente del Benfica, è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo 92.7 per parlare del suo Portogallo ai prossimi Mondiali in Russia.

"Intanto è un peccato che non ci sia l'Italia – ha detto -. Il Portogallo avrà delle possibilità ma non è tra le squadre favorite. Vedremo poi come andranno le cose ma a giocarsela saranno le solite Spagna, Germania e Brasile. Il Portogallo sarà in seconda linea, abbiamo fatto benissimo in Francia e arriviamo da campioni d'Europa ma storicamente al Mondiale non abbiamo fatto mai grandi cose. Abbiamo raggiunto la semifinale nel 2006 ma sicuramente ci saranno altre favorite. Avere Cristiano Ronaldo con noi è un'arma in più. Speriamo arrivi in forma visto che avuto una stagione lunghissima con tante partite. Ovvio che ci sono altri calciatori che hanno giocato tanto e hanno tanti minuti nelle gambe ma chi arriva meglio fisicamente può decidere le partite. E' in forma e è nella condizione di giocare ancora tanti anni".

"Mi auguro che Bernardo Silva possa giocare questo Mondiale e possa farci vedere cosa è capace di fare. Anche Guardiola dice cose meravigliose di lui, è un talento naturale anche se non è forte fisicamente, ma ha il calcio nei piedi" ha concluso Nuno Gomes.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 16:25