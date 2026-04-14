Assoluti, Lamberti cancella Ceccon: record nei 50 dorso. Un flop il rientro di Pilato, Quadarella e Curtis protagoniste

Prima giornata ai campionati italiani di nuoto e primi risultati di rilievo: nei 400 misti prestazione sorprendente per Giada Alzetta che conquista il titolo e abbassa di quasi 3 secondi il suo personale

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Prima giornata di gare agli Assoluti di nuoto di Riccione e primi risultati di rilievo. La rassegna tricolore è un appuntamento importante per la nazionale azzurra visto che qualifica per gli Europei di Parigi della prossima estate. Una giornata che regala subito il record di Lamberti nei 50 dorso, i titoli per Quadarella e Deplano, ma anche una prova incolore per Benedetta Pilato.

Lamberti cancella Ceccon: record nei 50 dorso

E’ la prima giornata degli Assoluti di Riccione e sin dalle prime finali l’atmosfera si riscalda subito. Una delle prime gare è quella dei 50 dorso con il 25enne bresciano Michele Lamberti che firma subito una gara da record. Il dorsista azzurro già deteneva il record in coabitazione con Thomas Ceccon ma decide di rimanere da solo in cima alla lista delle migliori prestazioni italiane: arriva titolo italiano e record con il tempo di 24”38 (due centesimi meglio del precedente): “E’ un record dal sapore speciale. Nell’ultimo anno ho faticato per i problemi alla spalla ma questo è un risultato che mi appaga tanto”.

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Angiolini regina dei 100 rana, Pilato delude

Il rapporto tra Benedetta Pilato e gli Assoluti continua a essere molto complicato, soprattutto quando si parla dei 100 rana. La prova dell’azzurra è sicuramente migliore rispetto a quella della scorsa edizione ma ancora una volta manca il titolo. A salire sul gradino più alto del podio è Lisa Angiolini che vince con il crono di 1’06”33 facendo meglio di sei centesima dalla primatista italiana Benedetta Pilato. Per la gara, la FIN aveva fissato il minimo a 1’06”2, quindi per la qualificazione agli Europei servirà cercare di fare una prestazione di livello al Settecolli di giugno.

L’assolo di Quadarella negli 800 metri

Simona Quadarella continua a essere la regina indiscussa degli 800 metri. La 27enne romana si prende la vittoria con un vero e proprio assolo vincendo con il tempo di 8”21”01, alle sue spalle Emma Vittoria Giannelli in 8’32”95. Una conferma per Quadarella dell’ottimo lavoro fatto nell’ultimo periodo in Australia: “Mi è dispiaciuto lasciare Brisbane – si legge sul sito Federnuoto – Da una parte ero contenta di rientrare a casa, dall’altra mi sarebbe piaciuto rimanere ancora un po’ ma torno cresciuta come persona e atleta”.

Assoluti: in evidenza anche Alzetta e Marchello

Finale molto equilibrata quella dei 400 stile maschile che si decide sul filo dei secondi e vede la vittoria del 24enne Davide Marchello che un po’ a sorpresa ha la meglio su Marco De Tullio e su Alessandro Ragaini. Nei 400 misti femminile il nome nuovo è quello di Giada Alzetta che dopo essersi messa in evidenza in batteria, conquista anche la finale. La 20enne di Pordenone regola la concorrenza con il tempo di 4”41”00 abbassando di quasi 3 secondi il suo personale e facendo un salto di qualità importanti. Titolo anche per Lorenzo Gargani che domina i 50 farfalla con il tempo di 23”31. Nei 50 stile arriva la conferma di Leonardo Deplano che vince con il tempo di 21”64. L’ultima gara di giornata è come sempre capita la staffetta: vittoria per il team dell’Esercito che in prima frazione parte subito fortissimo con Sara Curtis che cambia a 53”53 indirizzando subito la gara a completare l’opera Emma Virginia Menicucci, Giulia Verona e Giulia Ramatelli.