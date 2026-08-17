Nuoto, Butini: "Europeo è segnale in vista di Los Angeles"

Maglietta bianca, pantaloni blu, capelli sciolti, occhiali da sole e un grande sorriso, Simona Quadarella, la campionessa azzurra di nuoto, è scesa così dall’aereo di linea Ita Airways che da Parigi ha riportato questa mattina a Roma lei e altri 23 membri della spedizione azzurra. A parlare per tutti è il direttore tecnico della Federnuoto, Cesare Butini. “È stato un campionato europeo ottimo, soprattutto per le 20 medaglie ottenute anche con il rientro degli atleti russi – ha dichiarato -. La squadra si è comportata benissimo, soprattutto gli atleti più esperti come Quadarella, Martinenghi, Pilato e Razzetti. Poi abbiamo avuto l’exploit della Curtis e l’inserimento di D’Ambrosio. Questo ci fa ben sperare per le prossime olimpiadi”.