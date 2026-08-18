Nuoto, Curtis: "Paragone con Pellegrini? Pesante, ma fa onore"

È atterrata questa sera a Milano Sara Curtis, di rientro dagli Europei di Parigi, dove ha conquistato l’oro nei 50 metri dorso con tanto di record mondiale. “Sono state emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati, ho portato a casa quello che volevo” ha dichiarato la campionessa, commentando il record: “È stata l’impresa più bella, era tanto voluto e sono contenta sia arrivato adesso”. A chi le ha chiesto del paragone con Federica Pellegrini, Curtis ha risposto sorridendo: “È pesante, lei è l’atleta di questo sport. Spero di riuscire a fare la mia strada, ma è un accostamento che fa onore”. Infine, la campionessa ha commentato il messaggio ricevuto da Jannik Sinner: “Mi ha scritto ‘grande e complimenti’, sono molto contenta”.