Europei in vasca corta, avanti Mao, D'Ambrosio e la 4x50 mista mixed. La finale di Martinenghi e Cerasuolo

Le batterie mattutine della seconda giornata sorridono agli italiani, che avanzano soprattutto con i giovani. In serata l'attesa finale dei 100 rana, azzurri a caccia dell'oro

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Largo ai giovani nelle vasche di Lublino, dove l’Italia comincia già a familiarizzare con facce che negli anni a venire sono destinate a prendersi riflettori e copertine. Con Alessandra Mao e Carlos D’Ambrosio che non sbagliano nella mattinata della seconda giornata di gare, qualificandosi per le semifinali in programma a partire dalle 19. Tempi magari non in grado di poter insidiare quelli che puntano a una medaglia, ma comunque ragguardevoli pensando all’età di Mao (appena 14enne) e di D’Ambrosio, che a Lublino c’è arrivato ben sapendo di essere comunque lontano dal picco di forma, come ampiamente previsto. Ma intanto il primo bersaglio l’hanno centrato entrambi, e non è cosa di poco conto.

D’Ambrosio avanza del suo passo, senza forzare

La mattinata s’era aperta con le buone prestazioni offerte da Anita Gastaldi e Costanza Cocconcelli nei 100 misti donne, tranquillamente avanzate verso la semifinale. D’Ambrosio sui 200 stile era atteso, ma nemmeno troppo: l’italo-cubano sta rifinendo la preparazione dopo aver ricominciato ad allenarsi tardi rispetto a molti suoi colleghi, e pertanto s’è detto soddisfatto di quanto realizzato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il crono di 1’42”52 è distante appena un secondo dal primato personale fatto registrare a Riccione lo scorso marzo (a un centesimo dal record italiano di Ceccon), e la sensazione è che già in semifinale possa essere ulteriormente limato. Niente da fare per gli altri azzurri in gara: fuori Frigo, Megli e De Tullio, ben lontani dai primi 16 tempi che qualificavano alle semifinali.

Mao è già diventata grande. Stasera attesa per i 100 rana

I 200 misti al femminile hanno invece rivelato anche al palcoscenico continentale la 14enne Alessandra Mao, che ha nuotato in 1’56”19 e ds’è qualificata con l’ultimo tempo disponibile. Circa mezzo secondo più veloce è stata Chiara Mascolo, che è entrata in semifinale con il 12esimo tempo e che proverà a spingersi un po’ più in là per cercare di agguantare un posto in finale.

Direttamente in finale, perché la batteria fungeva da semifinale, c’è andata la 4×50 mista mixed, composta da Francesco Lazzari, Ludovico Viberti, Costanza Cocconelli e Agata Maria Ambler. L’Italia ha centrato la finale con il sesto tempo complessivo (1’39”01), a poco più di mezzo secondo dall’Olanda che ha fatto registrare il miglior crono del mattino. Due anni fa la mixed portò un oro decisamente inatteso e benvenuto, stavolta ci sarà un po’ più da sudare, anche se il DT Butini dovrebbe rimescolare le carte e variare gli interpreti per proporre un quartetto fresco e pronto all’uso.

Dalle 19 si torna in vasca con le finali di giornata: apriranno il programma Silvia Di Pietro, Simone Stefanì e Michele Busa nei 50 farfalla, poi Lorenzo Mora nei 200 dorso. A seguire, dopo le semifinali dei 200 stile (con Mao, Mascolo e D’Ambrosio), toccherà a Martinenghi e Cerasuolo nella finale dei 100 rana.