Nuoto, Martinenghi: "Alle Olimpiadi da protagonista”

“Speravo di fare meglio, ci ho provato e non volevo gareggiare a Riccione tanto per… Ho maturato molto l’aspetto pre-gara e ho imparato a conoscermi meglio sotto tutti i punti di vista. Il nostro lavoro è quello di continuare a migliorare, grazie all’allenatore e al team“, le prime parole nell’intervista concessa ad OA Sport dal nuotatore lombardo.

E infatti a Riccione, ci è andato per vincere e ha vinto. Nicolò Martinenghi ha realizzato il suo “Triplete”, vincendo 50, 100 e 200 rana e nella prova dell’unica vasca ottenendo un grandissimo tempo: 26″56, nuovo record italiano.

La quarantena mi ha aiutato a staccare, ero prontissimo l’anno scorso, ma io l’ho vissuta bene e si è visto in piscina. Ora vedo il tutto come una seconda parte di preparazione olimpica. Sono molto rilassato a questo avvicinamento. Ho dimostrato qualcosa e riuscire a sentirmi protagonista in acqua per me è molto importante”, ha aggiunto Martinenghi.

OMNISPORT | 31-12-2020 10:01