Nuoto, Paltrinieri e Pellegrini ultimi a partire per Tokyo

Ultimo rush finale in vista di Tokyo 2020.

Federica Pellegrini sta ultimando in altura, così come Gregorio Paltrinieri la preparazione in vista di Tokyo. La squadra azzurra volerà in Giappone già domani mentre la Divina partirà il 21 e Greg il 23.

Per la veneta si tratta di una strategia: anche in passato ha sempre preferito partire a ridosso di certe manifestazioni. Per Paltrinieri è una scelta un po’ forzata a seguito della mononucleosi.

L’azzurro, che sarà impegnato in vasca e in acque libere, da una settimana ha ripreso ad allenarsi a pieno regime e per questo l’azzurro partirà nell’ultima data disponibile prima delle gare.

OMNISPORT | 11-07-2021 11:27