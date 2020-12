Nuoto, Pilato: "Medaglia a Tokyo? Difficile"

Baby Pilato, come ormai la chiamano i tifosi è una delle più interessanti atlatete azzurre. Benedetta, 15 anni, ha da poco strappato il pass nei 100 metri rana per i Giochi di Tokyo 2021.

Dagli assoluti è tornata a casa con la qualificazioene olimpica di cui ha parlato in un’intervista a OA sport: “Ci sono tante cose ancora da fare per migliorare, non penso certo di essere la migliore del mondo. Spero nella finale olimpica, per la medaglia credo sia difficile”.

E poi ha aggiunto: “Tutti i sacrifici che stiamo facendo sono stati ripagati. Sapevo che il tempo era molto impegnativo, ma volevo farlo. Rispetto all’anno scorso ho più consapevolezza, è un punto di partenza e non di arrivo“.

OMNISPORT | 26-12-2020 11:50