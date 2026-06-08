Nuoto, Pilato vola sui 100 rana: quarta miglior prestazione mondiale dell'anno. Ceccon è già in clima Europei

Nel Meeting Intercentri di Roma arriva un notevole 1'05"80 per Benedetta, che potrebbe ottenere il pass ancor prima di giocarselo al Settecolli. Ci sarà anche Ceccon.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Sta tornando su forte, Benedetta Pilato. Che aveva mandato segnali agli Assoluti primaverili di Riccione e che ha deciso di confermarli nel Meeting Intercentri Acquaniene, organizzato nel fine settimana a Roma e vissuto alla stregua di una sorta di prova generale in vista del Settecolli, ultima tappa di qualificazione per gli Europei di Parigi in programma ad agosto. La seconda prestazione europea stagionale sui 100 rana vale da monito per le rivali: la tarantina è sulla rotta giusta per tornare a competere ai massimi livelli in una specialità nella quale sente di avere ancora tanto da dire (e da dare).

Benny va forte anche sui 100 rana: Butini ora cosa farà?

Il tempo nuotato da Benedetta (1’05”80) vale anche come quarta prestazione mondiale del 2026, giusto per ribadire al mondo intero che l’Europa a Pilato più non basta. Due mesi fa a Riccione i 100 rana l’avevano vista peraltro costretta a inchinarsi a Lisa Angiolini, vittoriosa in 1’06”33, col pass per Parigi che sarebbe dovuto arrivare negli appuntamenti a venire.

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Chiaro che con un tempo abbassato di oltre mezzo secondo è evidente che in terra di Francia ci sarà anche Benedetta, che peraltro nel meeting romano ha fatto le cose perbene anche nei 50 rana (dove ha già il pass per gli Europei), con un 30”19 che ha fatto lievitare il cronometro appena 6 centesimi sopra il tempo fatto segnare agli Assoluti.

Al Settecolli, dal 26 al 28 giugno, Pilato avrà dunque l’opportunità di staccare un biglietto anche per la doppia distanza nella sua specialità, decisa a dimostrare al continente che una doppietta è auspicabile e possibile (prima però ci sarebbe da convincere il DT Cesare Butini, che potrebbe già annetterla alle gare di 100 rana dopo quanto visto nell’ultimo fine settimana, senza aspettare altri risultati a fine mese).

Ceccon prova a riordinare le idee: “Stanco, ma pronto a tutto”

Al Settecolli a fine giugno tornerà anche Thomas Ceccon, attualmente impegnato a Milano per rifinire la preparazione in vista degli appuntamenti clou dell’estate. “Vengo da un anno decisamente impegnativo, dove ho lavorato tanto all’estero e dove ho fatto tante, forse anche troppe gare. Diciamo che in questo momento mi sento stanco proprio per via del tanto carico di lavoro che ho dovuto sobbarcarmi, ma adesso sto centellinando gli appuntamenti per arrivare fresco agli Europei”. Che saranno preceduti da tre settimane di ritiro in altura, a Sierra Nevada. “Ci pensavo da un po’ di tempo, l’avevo già fatto in passato e la cosa aveva funzionato, anche se mai prima di competizioni come Europei o mondiali. Vediamo come va, è un esperimento anche per il futuro”.

Ceccon ha spiegato di volersi concentrare molto sui 200 dorso e di aver accantonato per un po’ la preparazione nello stile libero. “Capisco che tutti vorrebbero vedermi gareggiare su più stili, ma ho dovuto rallentare un po’ e i ragazzi della staffetta hanno compreso le mie ragioni. Ripeto, mi sento un po’ stanco perché quest’anno ho veramente nuotato tanto. Sono tornato dopo qualche anno agli Assoluti, dove ho trovato però un ambiente un po’ spento rispetto a quello che si vive quando vai a nuotare nei campionati in Australia o in Cina, o in Coppa del Mondo. Si può fare di più per vivacizzare certi appuntamenti, anche se poi alla fine per noi atleti conta il risultato”.

La testa però corre già verso LA28, dove il veneto potrebbe gareggiare in due o forse anche 4 stili, oltre alle staffette. “Decideremo più avanti, ma chiaramente nel 2028 avrò 27 anni e sarà la mia ultima olimpiade dove potrò dare veramente tutto, perché a Brisbane poi dovrò gestire meglio lo sforzo, tenuto conto dell’età”.