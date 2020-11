Nuoto, polemica Carraro-Pellegrini

Scoppia la polemica nel nuoto dopo la scelta della Fin di far valere per alcuni atleti i tempi ottenuti al Trofeo Sette Colli per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ad ottenere il pass potrebbbero essere quindi Federica Pellegrini, Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, che hanno contratto tutti il Covid in passato e sono così impossibilitati a preparare al meglio gli Assoluti.

Tra le reazioni più veementi quella di Martina Carraro, bronzo mondiale nei 100 rana a Gwangju su Instagram: “Sono affranta, ho una grande rabbia dentro. Io non credo di essere un’atleta che vada qualificata e quindi non capisco perché si debba fare questa differenza. La FIN ha fatto questa proposta e gli atleti in questione se lo meritano, ma come se lo meritano loro, se lo meritano anche altri”.

Federica Pellegrini ha risposto così sui social: “Me la giocherò sul campo, come ho sempre fatto“.

