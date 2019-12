“Nuova acquirente per Piatek", i milanisti si scaldano

Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic sono in molti a chiedersi quale sarà il destino di Krysztof Piatek al Milan. Un anno fa, di questi tempi, il polacco si preparava a esplodere in maglia rossonera, con cui fu protagonista di un eccellente seconda parte di stagione. In quella attuale, però, non ha rispettato le attese: di qui l’esigenza del club di scommettere su Ibra, che sarà il giocatore più vecchio dell’intera serie A.

Difficile far coesistere in campo lo svedese e l’ex Genoa, specie nel 4-3-3 che Pioli sta continuando a riproporre. Ecco, allora, che Piatek potrebbe partire. Da questo punto di vista interessanti novità arrivano da Nicolò Schira: secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport ci sarebbe una nuova squadra della serie A interessata al polacco.

NOME NUOVO. “Sondaggio della Roma per Krysztof Piatek – ha twittato Schira -. Il polacco punta a giocarsi le sue carte al Milan, ma se dovesse partire l’opzione giallorossa sarebbe gradita a differenza delle ipotesi Genoa e Fiorentina già declinate”.

Piatek, dunque, accetterebbe la corte dei giallorossi, club attualmente in lotta per un posto in Champions League, a differenza delle altre pretendenti che finora hanno bussato alla porta dei rossoneri.

La notizia scalda i tifosi milanisti, molti dei quali vorrebbero lasciar partire Piatek. “Ma come lo paga la Roma?” chiede Nik con un pizzico di scetticismo. Alberto, invece, preferirebbe cederlo alla Fiorentina, magari provando a fare un tentativo per un gioiellino viola: “Perché scarta la Fiorentina ‘sto montato? Sarebbe la sua dimensione perfetta. Verrebbe fuori una operazione perfetta per Milan e Fiorentina. Soldi e giocatore per Chiesa. La Roma non offrirà mai un acquisto a titolo definitivo”.

Per Emilio, invece, l’importante è che Piatek parta subito: “Liberiamoci presto di questo qui”.

I CONTRARI. Su Facebook Roberto si mostra più tollerante: “io lo terrei fino al 25 per vedere come va con Ibra e poi al massimo venderlo”. Alessandro, invece, vota no: “Che senso ha cedere Piatek? Adesso con Ibrahimovic abbiamo 3 attaccanti, poi Donnarumma nn si tocca (per me), da mandare via sono Suso, Calhanoglu, Castillejo, Kessie, Biglia e Borini”.

SPORTEVAI | 31-12-2019 10:37