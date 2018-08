Nuova Argentina, ci sono Icardi e Martinez

Parla interista la prima Argentina del ct ad interim Lionel Scaloni. L’ex giocatore di Lazio e Atalanta, nonché ex collaboratore dell’esonerato Sampaoli e chiamato a fare da traghettatore in attesa della scelta di un nuovo selezionatore, ha infatti convocato sia Lautaro Martinez che Mauro Icardi per il doppio test amichevole contro Guatemala e Colombia in programma a settembre negli Stati Uniti: entrambi i giocatori non erano stati convocati da Sampaoli per il Mondiale.

Come noto, del gruppo non fa parte Lionel Messi, che si è preso una "pausa di riflessione" dopo il deludente cammino in Russia. Quello scelto da Scaloni è un attacco giovane: resta fuori infatti anche Higuain, ci sono Paulo Dybala e Giovanni Simeone. In lista anche il capitano della Fiorentina Pezzella.

SPORTAL.IT | 17-08-2018 17:15