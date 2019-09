Nuova avventura per Bruno Peres: l'ex esterno del Torino, sotto contratto con la Roma, giocherà fino a fine novembre con lo Sporting Recife, club che milita nella serie B brasiliana.

Il giocatore, ceduto dai giallorossi in prestito per diciotto mesi al San Paolo, non è stato più impiegato da marzo e ha deciso di scendere di categoria per giocare con continuità. A gennaio tornerà nella Capitale.

In estate il profilo di Bruno Peres è stato accostato a diverse squadre tra cui Besiktas e Genoa.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 17:24