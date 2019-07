"Nuova avventura in Oklahoma… Grazie per tutto Los Angeles Clippers". Questo il messaggio scritto oggi, su Twitter, da Danilo Gallinari.

Il cestista azzurro, dopo due stagioni in California, resta sempre in Nba ma passa agli Oklahoma City Thunder. Gallinari, lombardo, ad agosto 31enne, gioca dal 2008 negli Usa, dove ha vestito anche le maglie dei New York Knicks e dei Denver Nuggets.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 13:06