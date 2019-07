Nuova avventura per Enrico Cester

Dopo quattro anni consecutivi in cui ha indossato la maglia della Cucine Lube Civitanova, il centrale Enrico Cester saluta il club cuciniero per la stagione 2019-20: giocherà in SuperLega con la Calzedonia Verona. Nel suo palmares in biancorosso 2 Scudetti, 1 Champions League, 1 Coppa Italia.

"A.S. Volley Lube ringrazia Enrico Cester l’impegno e la professionalità sempre dimostrati nelle stagioni vissute nelle Marche e gli augura ogni migliore fortuna per la prossima avventura" si legge nella nota della società marchigiana.

SPORTAL.IT | 16-07-2019 10:42