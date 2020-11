Nuova avventura per Ezio Capuano

Il Potenza ha un nuovo “vecchio” allenatore. Dopo l’esonero di Mario Somma, che ha pagato il pessimo avvio di stagione (una vittoria in sette partite), la scelta della società per la panchina è caduta su Ezio Capuano.

Il tecnico campano torna quindi a guidare la squadra lucana dieci anni dopo la fugace esperienza del 2010, quando la salvezza ottenuta sul campo nell’allora Prima Divisione fu annullata dalla retrocessione a tavolino, con conseguente ripartenza dall’Eccellenza.

Per Capuano si chiude quindi un periodo molto intenso: dopo l’improvvisa separazione dall’Avellino a luglio, anche l’avventura al Foggia è durata poche settimane, dal 3 al 28 settembre, con le dimissioni dovute a incomprensioni con la società sul mercato dopo il ripescaggio in Serie C.

OMNISPORT | 03-11-2020 12:08