Nuova avventura per Joel Obi

L'A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Torino F.C. le prestazioni sportive del centrocampista Joel Obi, che ha firmato un contratto con scadenza il 30/06/2021 con opzione al 30/06/2022.



LA SCHEDA DI OBI



Nato a Lagos (Nigeria) il 22 maggio 1991, Joel Obi viene tesserato dall'Inter nel 2005. Con i neroazzurri vince il titolo di Campione d'Italia con la formazione degli Allievi Nazionali e in breve tempo passa alla formazione Primavera. Nell'estate del 2009 viene aggregato alla Prima Squadra di José Mourinho per debuttare poi ufficialmente il 29 settembre 2010 in una gara di Champions League vinta dai neroazzurri 4-0 contro i tedeschi del Werder Brema.



L'esordio nella massima serie italiana avviene il 17 ottobre 2010, nella vittoria esterna contro il Cagliari. È datata 29 aprile 2012 la sua prima rete in Serie A contro il Cesena, mentre il 4 ottobre successivo mette a segno il primo goal in una competizione europea marcando al contempo la 500^ rete neroazzurra nelle manifestazioni continentali.



Nella stagione 2013/14 viene ceduto in prestito al Parma, per poi tornare l'anno seguente all'Inter. Con la formazione di mister Walter Mazzarri, il centrocampista sigla il gol del pareggio nel derby del 23 novembre 2014.



Nell'estate del 2015 si trasferisce a Torino e con i granata mette a segno 5 reti riconquistando così un posto in Nazionale. Con la Nigeria conta 17 presenze, mentre vanta 110 apparizioni in Serie A e 14 in Champions League.



Il neo centrocampista dal doppio passaporto, sia nigeriano che italiano, indosserà la maglia gialloblù numero 22.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 11-08-2018 21:55