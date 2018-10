Nuova avventura per Paolo Tramezzani

La carriera da allenatore di Paolo Tramezzani ricomincia ancora dall'estero. È infatti ufficiale la firma dell’ex giocatore di Inter e Cosenza, tra le altre, con l’Apoel Nicosia, una delle formazioni più forti del campionato cipriota.

Per Tramezzani, 48 anni, si tratta della quarta esperienza su una panchina straniera, dopo quelle con Lugano e Sion in Svizzera, precedute dalla lunga parentesi come vice commissario tecnico dell’Albania dove, come secondo di Gianni De Biasi, Tramezzani ha contribuito allo storico raggiungimento della fase finale di Euro 2016, dove l’Albania è stata eliminata al termine della prima fase.

De Biasi e il suo staff hanno poi lasciato l’incarico nel giugno 2017, durante le qualificazioni per il Mondiale, traguardo mancato dall’Albania, sulla cui panchina si è seduto un altro italiano, Christian Panucci.

A scegliere Tramezzani è stato Domenico Teti, direttore sportivo dell’Apoel ed ex dirigente del Novara, club che nel corso dello scorso campionato, terminato con la retrocessione in Serie C, fu a propria volta vicino a tesserare Tramezzani come allenatore.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 20:55