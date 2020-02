Nuova bufera su Zeman e donne in cucina: Era offesa per maschi

Quella battuta pronunciata sul calcio femminile aveva fatto molto rumore, scatenando ironie e critiche da più parti. Parlando a margine del momento del nostro calcio, Zeman si era soffermato anche sul calcio femminile e dopo averne constatato la crescita aveva detto: “le donne devono stare in cucina però, gli uomini devono pur mangiare”.

LA BATTUTA – Che l’ex allenatore di Roma e Lazio fosse un po’ criptico nel suo umorismo si sapeva ma che quella frase potesse scatenare un pandemonio non l’aveva proprio messo in preventivo.

L’INTERVISTA – Intervistato da Il Riformista Zeman pertanto è tornato sulla vicenda per chiarire il senso delle sue parole: “È stata una forzatura mia a favore del movimento femminile. Per decenni le donne in Italia non hanno partecipato ad alcune attività. A Sanremo anche Rita Pavone ha cantato: “La domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita”. La domanda che mi hanno fatto era perché il movimento è arrivato in ritardo ed io volevo dire che era per la mentalità italiana. Pensavo di dire una cosa giusta per le donne”.

MENTALITA’ – Il boemo ha aggiunto: “Io sono contrario a questa vecchia mentalità. Dicendo che le donne cucinano, era un’offesa per i maschi che non fanno niente in cucina. Ho commentato una vecchia mentalità. Anche ora le donne nel calcio sono viste male. Sono stato uno dei primi nell’86 ad apprezzare Carolina Morace, a Trani. Non ho nulla in contrario sull’attività, basta che si divertano. Il discorso del professionismo invece non lo vedo bene. Perché relativamente alla gestione economica, squadre di serie C maschile non ce la fanno. Se hanno problemi loro col professionismo e semiprofessionismo, voglio vedere le donne come ci arrivano”.

TRAVISATO – Chi ha interpretato male, insomma, ha sbagliato: “Lo ha fatto chi lo vuole travisare. Poco prima avevo parlato bene del calcio femminile, dello sviluppo, del mondiale, perché mai avrei dovuto cambiare idea alla fine?”.

LE REAZIONI – Numerose le reazioni: “Invece di gettare fango su Zeman leggete l’intervista per intero. Facile estrapolare una frase e mettere alla gogna le persone” o anche: “Conoscendo il personaggio rientra nel suo stile e sono convinto che rispetti più lui le donne che molti di quelli che stanno gridando allo scandalo per prendersi cuoricini”. C’è però chi non dimentica: “Certo è che i maschi devono mangiare.” Battuta che fa acqua da tutte le parti, come le difese delle squadre che ha allenato”.

08-02-2020