Nuova carriera per Massimo Ambrosini

Oltre otto anni dopo l’ultima delle sue 35 presenze in Nazionale, Massimo Ambrosini torna a respirare il clima azzurro. L’ex bandiera del Milan, attualmente opinionista per Sky Sport, è stato infatti nominato capodelegazione della Nazionale Under 21, proprio alla vigilia della stagione che condurrà all’Europeo di categoria la cui fase finale si svolgerà proprio in Italia, tra Bologna, Cesena, Reggio Emilia, San Marino, Udine e Trieste, tra il 16 e il 30 giugno 2019.

È questa una delle novità annunciate dalla Figc nel giorno in cui parte la nuova stagione del Club Italia. Tra le altre spicca la storica prima volta di una donna sulla panchina di una Nazionale giovanile maschile: Patrizia Panico guiderà infatti l’Under 15, di cui Antonio Rocca sarà coordinatore. Entrano nei ranghi tecnici azzurri, con il ruolo di assistenti allenatori, due ex giocatori di Serie A: Elvis Abbruscato all’Under 18 ed Emanuele Filippini all’Under 17.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 19:20