Nuova Federcalcio, è già caos: un dirigente le fa causa

Neppure il tempo di insediarsi e per il nuovo presidente federale Gabriele Gravina i problemi già fioccano. Appena tre giorni dopo l’Assemblea elettiva che lo ha consacrato come nuovo capo dello sport italiano, l’ex numero uno della Lega Pro ha sul tavolo due problemi di non facile soluzione.

Da una parte il nuovo caos scoppiato attorno ai campionati di Serie B e Serie C, dopo la sentenza del Tar del Lazio che, quando ormai il format del torneo cadetto a 19 squadre sembrava essere cristallizzato, seppur dopo un’estate e un inizio autunno pieno di ricorsi e cavilli burocratici, ha ridato fiato alle speranze delle sei società che chiedono il ripescaggio in B. A fine ottobre, così, piazze importanti da nord a sud non sanno in che campionato giocheranno, i calendari potrebbero essere rifatti e i tornei sono a rischio stravolgimento, ma soprattutto la credibilità di tutto il sistema è sempre più in bilico, non solo a livello nazionale, visto che in particolare del ‘caso Entella’, squadra che ha giocato una sola partita in due mesi di stagione, si è parlato anche sulla stampa estera.

Dall’altra parte, ecco l’improvviso fronte legato al ruolo del direttore generale della Figc Michele Uva, sospeso con effetto immediato da Gravina. Il nuovo presidente aveva subito fatto capire di voler subito uniformare lo statuto federale ai nuovi principi del Coni, accorpando le funzioni del direttore generale a quelle del segretario generale e proprio per questo l’attivismo di Uva nelle prime ore del nuovo corso non è stato gradito da Gravina, che ha optato per la sospensione. Mossa ritenuta però plateale e fuori luogo da Uva, il quale, deluso anche perché il provvedimento della sospensione è stato fatto trapelare, ha deciso di andare oltre anche per difendere la propria professionalità a livello internazionale, se è vero che il dirigente occupa la poltrona di vice presidente Uefa.

Da qui la decisione di Uva di affidare la pratica ai propri legali: “Nell’ambito della strategia denigratoria intrapresa a mio danno ho provveduto a diffidare espressamente il Presidente della Federazione, Gabriele Gravina, dal perpetrare tale condotta lesiva della mia immagine e della mia reputazione dando al contempo incarico a un legale per la tutela dei miei interessi” si legge in una nota diramata dal dirigente lucano.

