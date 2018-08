Nuova grande novità per Diletta Leotta

Diletta Leotta scatenata. La giornalista catanese, ex conduttrice della trasmissione di serie B di Sky, presenterà insieme a Francesco Facchinetti la prossima edizione di Miss Italia che andrà in onda su La7 in due appuntamenti: il 16 settembre alle 20.30 (Le Selezioni) e il 17 settembre (La Finale) alle 21,10. Lo riporta l’Ansa.

Il programma, alla sua sesta edizione su La7, si svolgerà a Milano, negli “Studios” di Infront Italia, società in partnership con il concorso Miss Italia.

Nuovo impegno quindi per l’ex Sky, che nella prossima stagione televisiva sarà anche il volto di DAZN e de Il Contadino Cerca Moglie.

In una recente intervista la Leotta si era anche detta interessata a condurre le Iene: “Mi piacerebbe un programma tutto mio, dove posso esprimermi in tutte le categorie. Non vorrei parlare solo di calcio, ma anche di altri argomenti. Un programma che mi piacerebbe molto è Le Iene. Amo molto il mio lavoro. Lo faccio sempre con il sorriso e penso, che questo arrivi alle persone che mi seguono da casa. Mi sento di consigliarlo alle nuove leve, ma ci vuole pazienza. E’ un lavoro dove emergi, solo se hai talento”.

La sfida di DAZN, il servizio di video streaminge on demand di eventi sportivi, tra cui la serie A: “Sarà una sfida stimolante, pioneristica e allettante. Sono curiosa di cimentarmi non solo sul piccolo schermo ma anche su tre device attraverso tablet, smartphone e consolle. Il mio futuro? Sono solare, già lo avevo detto prima, forse troppo solare da non vedere dietrologie e chi mi trama alle spalle”.

“Il personaggio sportivo che ammiro di più? Paolo Maldini. Quando ho scoperto che avrei condiviso con lui l’esperienza a Dazn sono stata troppo contenta! Sarà proprio lui il mio compagno di avventura nella nuova piattaforma streaming che trasmetterà alcuni match di Serie A, l’intera Serie B e molti altri contenuti sportivi”.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 12:50