Nuova mossa Yamaha per far felice Valentino Rossi

Un'intera divisione di ingegneri elettronici, chiamata EMS (Electronics Management System), verrà approntata nella sede europea del Team Yamaha MotoGP a Gerno di Lesmo per risolvere e ridurre il gap tra la scuderia giapponese e le rivali Ducati e Honda sul fronte elettronico. Il gruppo verrà guidato da Michele Gadda: con lui tre tecnici spagnoli e un belga, una vera e propria task force. Lo riporta Corsedimoto.com.

"Un uomo da solo non può risolvere questo problema – ha dichiarato il team manager Lin Jarvis -. Richiede molte persone. Abbiamo ingegneri in Giappone e in Europa. Abbiamo avuto abbastanza tempo per rilevare i problemi. Michele è la chiave di questo gruppo".

SPORTAL.IT | 06-09-2018 10:40