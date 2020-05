Nuova offensiva del Torino per Joao Pedro

Continua il pressing del Torino su Joao Pedro: il brasiliano, seguito anche dalla Fiorentina, è entrato nel mirino dei granata che stanno studiando una nuova offensiva per convincere il Cagliari a cederlo.

Secondo TMW Vagnati sarebbe pronto ad orrire a Giulini i cartellini di Edera e Zaza in cambio di quello del trequartista. Al momento gli isolani non hanno alcuna intenzione di privarsene e le contropartite proposte non sono ritenute all'altezza.

Qualora però il Torino dovesse proporre lo scambio con un difensore i sardi potrebbero pensarci: il reparto difensivo dei rossoblù necessita di un innesto di spessore.

SPORTAL.IT | 28-05-2020 16:14