Nuova polemica in MotoGp, Lorenzo si infuria

Jorge Lorenzo è uno dei protagonisti indiscussi dell’estate del Motomondiale. Dopo un primo anno deludente in Ducati e un inizio della stagione successiva non esaltante, il maiorchino ha svoltato grazie al doppio successo al Mugello e in Catalogna e si è confermato competitvo anche al Sachsenring, dove solo un super Marc Marquez e un sorprendente Danilo Petrucci gli hanno impedito di partire dalla pole position.

Proprio il comportamento del pilota ternano del Team Pramac non è però piaciuto a Lorenzo, che al termine delle qualifiche non è stato tenero nei confronti di Petrucci, reo, secondo Jorge, di averlo ostacolato deliberatamente: “I regolamenti sono cambiati, dall’anno scorso dicono che non bisogna aspettare per prendere la scia, ma Danilo lo ha fatto senza vergogna. Vediamo cosa succede”.

Nelle parole di Lorenzo c’è anche un riferimento ad altri piloti…: “Non credo che accadrà qualcosa, ma non so se sia lecito o no, ci sono alcuni piloti che non lo fanno mai, come Marc e me, e altri che di solito lo fanno. Danilo ha chiesto scusa, ma per me non è bello. Secondo me ognuno deve fare la propria strada”.

“Il lavoro fatto nel box è stato ottimo, abbiamo migliorato la moto prova dopo prova – ha aggiunto poi Lorenzo sull’andamento delle prove – Siamo in prima fila e abbiamo fatto un tempone. E’ un peccato aver mancato la pole per un solo decimo. Senza Danilo avrei sicuramente fatto secondo e magari senza l’errore all’ultimo giro anche la pole”.

Dal canto proprio, Petrucci non si è scomposto, sfoderando il fair play per rispondere al rivale: “Ho seguito Jorge, ma non pensavo di aver fatto un tempo migliore del suo, quando se ne è accorto si è arrabbiato. Gli ho chiesto scusa, ma non mi ha voluto parlare… Io ho solo cercato di battere Marquez, ma non sono riuscito a sfilargli la pole. In conferenza stampa gli chiederò se me lo regala, tanto lui ne ha già tantissimi…".

