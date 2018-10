Nuova pretendente inglese per Milenkovic

Nikola Milenkovic sta disputando un buon inizio di stagione dopo essersi messo in mostra nella scorsa annata con la maglia della Fiorentina.

Il difensore serbo è seguito dalla Juventus, ma è dall’Inghilterra che provengono la maggior parte delle pretendenti per il gioiello della difesa viola.

Manchester City e United, dovranno stare attente anche al Tottenham di Mauricio Pochettino.

Come riporta il Daily Mirror, gli Spurs perderrano il belga Toby Alderweireld, che è in scadenza di contratto nel 2019 e il tecnico ex Southampton vorrebbe Milenkovic al suo posto.

Firenze si è sempre dimostrata bottega cara e la valutazione del cartellino del difensore centrale classe 1997 si aggira già intorno ai 50 milioni di euro.

Cifra che non spaventa le società di Premier League, ma che potrebbe anche diventare sempre più alta, visto che la Fiorentina vuole scatenare un’asta che possa coinvolgere sempre più club, magari con un inserimento di qualche club nostrano o magari della Liga.

SPORTAL.IT | 11-10-2018 20:09