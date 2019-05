Nuova pretendente per Caputo

L’amara sconfitta contro l’Inter che ha determinato l’immediato ritorno in Serie B dell’Empoli solo un anno dopo la promozione ottenuta a suon di record potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia azzurra di Francesco Caputo.

L’attaccante pugliese ha segnato ben 16 gol nel suo primo, vero campionato di A risultando il miglior marcatore italiano dopo Fabio Quagliarella insieme a Andrea Petagna e Leonardo Pavoletti e vanta numerosi estimatori nel massimo campionato.

Oltre al Parma, che era stato ad un passo dall’agganciare Caputo prima del trasferimento dall’Entella all’Empoli, pure il Brescia è pronto a farsi sotto.

La squadra del presidente Cellino, neopromossa in A, è pronta a giocarsi una carta importante avendo già in rosa Alfredo Donnarumma, “gemello” d’attacco di Caputo ad Empoli nell’anno della promozione in A dei toscani.

SPORTAL.IT | 28-05-2019 23:11