Nuova Serie C, Galliani specifica

Se i campionati di Serie A e B si avvicinano alla ripresa, nulla si sa ancora in merito alla Serie C. L'edizione 2019-2020 si concluderà regolarmente, si disputeranno solo i playoff o il torneo sarà dichiarato concluso?

Parallelamente si discute sul possibile nuovo format in vista della prossima annata. Si parla di una riduzione ad appena 20 squadre, progetto al quale Adriano Galliani ha dichiarato di non lavorare.

L'amministratore delegato del Monza ha smentito seccamente l'ipotesi che lo vedrebbe in prima linea su questo fronte: "Smentisco in modo totale e assoluto di aver entusiasticamente aderito a una proposta per una Serie C a 20 squadre – le parole di Galliani riportate dall'Ansa – Non faccio parte del Consiglio federale e non ho mai fatto nessuna proposta per la riforma del calcio italiano ad alcun consigliere, a partire dal presidente federale Gravina. Mi occupo del Monza, la squadra della città dove sono nato e quello voglio fare".

SPORTAL.IT | 23-05-2020 19:40