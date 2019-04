Nuova svolta per Alessandro Gentile

Alessandro Gentile a una nuova svolta. Il cestista ha deciso di separarsi dal suo storico agente Riccardo Sbezzi. A riverlarlo ai microfoni di Sportando lo stesso procuratore: "Come tutti gli amori c’è un inizio e tante volte una fine".

"Giovedì sera ho incontrato Ale e mi ha comunicato la decisione di voler intraprendere altre strade per quanto riguarda la gestione della sua carriera. Ne ho preso atto e sarò sempre uno dei suoi primi tifosi. I figli tante volte hanno bisogno di camminare con le proprie gambe. Ed essendo stato per me come un figlio aggiunto gli auguro il meglio, e questa sua scelta non cancellerà né ora né mai il bene che provo per lui", ha spiegato Sbezzi.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 09:55