Nuovi guai per il Palermo

Neppure smaltita la delusione per essersi visti respingere il ricorso presentato contro la sconfitta sul campo rimediata a Frosinone nella finale playoff (ma il club ha già preannunciato ricorso alla Procura della Repubblica), i tifosi del Palermo tornano a preoccuparsi per le sorti della società.

La Guardia di Finanza del capoluogo siciliano ha infatti dato esecuzione al sequestro da un milione di euro nei confronti del patron Maurizio Zamparini. La Procura indaga da tempo sulla società e in particolare a Zamparini sono mosse le accuse di falso in bilancio e riciclaggio per fatti avvenuti negli esercizi finanziari compresi tra il 2013 e il 2016. Agli otto indagati già noti si è aggiunto ora l’attuale presidente della società rosanero, Giovanni Giammarva, accusato di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 19:55