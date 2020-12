Nuovo affare in stile Eriksen non scalda i tifosi dell'Inter

Il mercato di gennaio è alle porte e in casa Inter si studiano cambiamenti. L’uscita di scena anticipata dall‘Europa determinerà uno snellimento della rosa, come richiesto da Conte, mentre alcune pedine ora ai margini del progetto tecnico – in primis Eriksen, ma anche Perisic e Nainggolan – potrebbero salutare il gruppo con la riapertura delle trattative. Al loro posto, ovviamente, potrebbero arrivare altri calciatori in grado di aiutare la squadra a centrare gli obiettivi rimasti: Scudetto e Coppa Italia.

L’Inter e il colpo Eriksen-bis

Un affare la società nerazzurra potrebbe farlo in Inghilterra, proprio ripercorrendo il modello Eriksen: calciatore in scadenza di contratto e in rotta con il suo attuale club, modesta contropartita economica, grande esperienza internazionale. In poche parole, il profilo di Georgino Wijnaldum, centrocampista 30enne ai ferri corti col Liverpool e in procinto di cambiare aria. Secondo i rumors, il club nerazzurro sarebbe forte sull’olandese, anche se sulle sue tracce c’è il Barcellona di Koeman, che stravede per lui. Come andrà a finire? I ben informati assicurano che Marotta e Ausilio stanno facendo di tutto per portare a termine la trattativa, che dovrebbe comportare un esborso massimo di una quindicina di milioni.

Inter su Wijnaldum, le reazioni dei tifosi

Il nome del mediano del Liverpool, in ogni caso, non scalda più di tanto gli animi dei tifosi. “Ma stavolta hanno avvertito Conte?”, chiede ironicamente un utente su Twitter. “Come no e poi ce lo ritroviamo sempre in panchina. Anzi, potrebbe subentrare al 91′ o ancora più avanti”, è un altro commento pungente. “Privare la squadra di qualità per privilegiare la quantità mi sembra una soluzione priva di logica. Insomma, in perfetto stile Inter“, è l’amara riflessione di un fan. Mentre c’è chi approva, ma è in minoranza: “Wijnaldum mi è sempre piaciuto, è un soldatino capace anche di qualche giocata a sensazione. Non sarebbe un acquisto campato in aria, è un buon giocatore, soprattutto a certe cifre”.

SPORTEVAI | 19-12-2020 12:01