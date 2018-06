Nuovo assalto del Psg per Alex Sandro

Nuovo assalto del Paris Saint Germain per Alex Sandro. Secondo quanto riportano i media francesi, il club francese ha ufficialmente effetturato un sondaggio presso la Juventus per l'esterno brasiliano, che potrebbe lasciare i bianconeri in estate.

Marotta ha fatto il prezzo del giocatore, tra i 50 e i 60 milioni di euro, e i campioni di Francia sarebbero pronti a sborsare la cifra per assicurarselo. Alex Sandro prenderebbe il posto del terzino sinistro Yuri Berchiche, che sta per passare all'Athletic Bilbao.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 24-06-2018 10:30