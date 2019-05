Nuovo assalto per Gianluigi Donnarumma

Non c'è pace per il Milan: dopo la questione Bakayoko, un nuovo scossone è alle porte rossonere. Secondo quanto riporta 'La Repubblica', infatti, il Paris Saint Germain sarebbe pronto a fare un'offerta di circa 60 milioni di euro per Gianluigi Donnarumma. Il club milanese non vorrebbe cedere uno dei punti di forza della rosa ma il tesoretto sarebbe un toccasana per il bilancio. I parigini sono prossimi alla separazione con Gianluigi Buffon e cercano un degno erede.

Qualora dovesse arrivare un'offerta adeguata, il Milan si troverebbe di fronte a una scelta tutt'altro che semplice: rinunciare al giovane portiere ma sanare buona parte del deficit di bilancio (circa 80 milioni di euro) o puntare su altre cessioni blindando l'estremo difensore.

Una volta definita la strategia per il mercato in uscita, Leonardo e Maldini dovranno cercare innesti a basso costo: sulla lista c'è già il nome di Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, che a 23 anni è uno dei talenti emergenti del calcio azzurro, è da tempo nel mirino dei rossoneri, che vogliono ora tornare alla carica per anticipare tutte le concorrenti.

L'ingaggio del regista neroverde fa parte del piano di rinnovamento di Leonardo e soprattutto di Gazidis, che ha autorizzato l'investimento con l'intenzione di svecchiare in maniera significativa la rosa puntando molto su elementi Under 25 di sicuro prospetto e plusvalenze futuri. Finito il campionato, riporta la Gazzetta dello Sport, il Diavolo passerà alle vie di fatto: Sensi, in scadenza nel 2020, è valutato da Squinzi 20 milioni di euro circa. Leonardo conta di chiudere a 15 milioni, inserendo alcuni bonus per accontentare il club emiliano e chiudere in tempi rapidi l'operazione.

Da non escludere anche rinforzi in attacco: Orsolini e Saint-Maximin non sono nomi nuovi. Per l'esterno del Nizza, già cercato a gennaio, servono 25 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel 2020 avvantaggia però gli uomini di mercato rossoneri. che potrebbero chiudere a una cifra inferiore.

