Nuovo Bari, Cairo sfida Lotito

Il calcio italiano si muove in massa per dare un futuro al Bari. Esclusa per la prima volta nella storia dal calcio professionistico a causa della mancata iscrizione alla Serie B, la società pugliese sta per rinascere. Salvo sorprese, nella stagione 2018-2019 il Bari giocherà in D, con il chiaro obiettivo di tornare immediatamente tra i professionisti. A guidare la società dovrebbe essere il presidente della Lazio Claudio Lotito, ma sono in corsa anche altre realtà, come la SS Dilettantistica Bari, composta da otto imprenditori, tra i quali Sebastiano Ladisa, a capo della Finlad Srl, che potrebbe avvalersi dell’appoggio esterno di Urbano Cairo.

Come riportato da 'La Gazzetta del Mezzogiorno', il presidente del Torino, che al pari del numero uno della Sampdoria Massimo Ferrero aveva pensato di far ripartire il club pugliese dopo il fallimento, è pronto a garantire il proprio supporto tecnico per il rilancio della società, senza però garantire alcun tipo di investimento economico attraverso l’acquisto di quote della società.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 19:05