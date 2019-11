Nuovo caso Ronaldo, ma stavolta lo aprono i tifosi

Dybala brilla, Cristiano Ronaldo no. E la prestazione del portoghese contro l’Atletico Madrid finisce inevitabilmente per animare il dibattito tra opinionisti e tifosi della Juventus. Il rendimento scadente in bianconero del fuoriclasse ex Real Madrid è ormai un dato di fatto e sul giocatore iniziano a piovere le critiche – anche se sempre moderate – degli addetti ai lavori.

LE CRITICHE… Per Paolo Condò, opinionista di Sky Sport, il problema di Ronaldo è tattico. “Credo che la mia opinione su Ronaldo sia anche quella di Sarri – ha dichiarato Condò – ovvero che Ronaldo debba fare il centravanti. Da centravanti, grazie al suo senso per il gol e alle sue capacità tecniche, è ancora il numero uno”.

Fu lo stesso CR7, però, a rifiutare la scorsa estate quel ruolo, facendo capire a Sarri di gradire una posizione da seconda punta o da esterno, che gli permettesse di muoversi per il campo a suo piacimento.

Per Billy Costacurta, il portoghese potrebbe addirittura non essere più considerato un titolare fisso in questa Juventus. “Ronaldo si è sacrificato in fase difensiva e questo bisogna ammetterlo – ha dichiarato l’ex difensore del Milan, oggi opinionista a Sky Sport -. Ma sotto un certo punto di vista non è stato preso per difendere. Io mi aspetto qualcosa di più davanti. È chiaro che non si può mai lasciare fuori, ma in questo momento Dybala e Higuain mi sembra che stiano meglio. Possiamo dire che stanno meglio gli altri due? Secondo me sì”.

…E LE ACCUSE. Le leggere critiche degli opinionisti si scontrano con l’umore dei tifosi che, per la prima volta, non nascondono la loro impazienza verso Ronaldo. Sui social bianconeri c’è anche chi utilizza parole dure, come Aprilia: “Ronaldo lo aspetto da 8 mesi – scrive su una pagina Facebook dedicata al tifo juventino -, dall’ultima partita giocata alla Ronaldo, Juventus-Atletico 3-0, unica partita per la quale è valso la pena spendere 30 milioni netti a stagione…”.

E anche Daniele ci va già duro: “Non è al top? Fino ad allora accetti la panchina o si levi dalle scatole. Ché le 5 Champions non le hai vinte con noi, anzi, una ce l’hai rubata, quindi non ti dobbiamo nulla”.

Paolo, invece, attende il meglio dal portoghese in primavera: “Speriamo si riprenda per il periodo decisivo!”.

SPORTEVAI | 27-11-2019 10:28