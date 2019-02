Nuovo colpo di scena a Cantù

Si tinge di giallo la presenza di Nicola Brienza in panchina a Reggio Emilia in occasione della gara tra i biancorossi e la Pallacanestro Cantù.

“La Lega Società di Pallacanestro Serie A, con riferimento alla istanza di deposito da parte della Pallacanestro Cantù S.p.A. del contratto del Sig. Nicola Brienza in qualità di Capo Allenatore pervenuta in data odierna alle ore 10:36, rilevato che al momento sussistono in capo alla società situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 4.3 lett. a) e c) della Normativa sui Parametri Economici e Finanziari di Lega, comunica che il deposito del contratto del Sig. Nicola Brienza è inibito ai sensi della normativa predetta ed è stato pertanto rifiutato. La Lega informerà la FIP e i competenti Organi Federali affinché tengano conto di quanto sopra nell'ambito delle prossime gare della Pallacanestro Cantù” si legge nella nota diramata venerdì.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 15:55