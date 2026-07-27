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Nuovo CT Italia, Thiago Motta per ricompattare Malagò e Maldini. I quattro scenari possibili

La scelta del nuovo allenatore dell’Italia diventa il punto decisivo del progetto azzurro: Malagò cerca la mediazione, Maldini e Leonardo rivendicano autonomia sulla guida tecnica

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Auden Bavaro

Auden Bavaro

Giornalista

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Il no di Guardiola, il triste epilogo del caso Pirlo e poi tanta incertezza. Fino al colpo di teatro che potrebbe portare Thiago Motta a sedere sulla panchina della Nazionale. È la novità delle ultime ore e prende sempre più quota. Vorrebbe dire che Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo si sono ricompattati e hanno scongiurato lo strappo. Tutto, però, resta ancora in divenire.

Chi sarà il prossimo CT della nazionale?

L’Italia non ha ancora un CT. Era nata come un progetto esclusivo, con Giovanni Malagò alla guida della nuova Figc e Paolo Maldini e Leonardo chiamati a costruire il futuro tecnico della Nazionale. Si è trasformata in un test di sopravvivenza. La nuova Italia regge su una corda sospesa per aria: il filo su cui si poggia il corso appena avviato è diventato impercettibile.

Manca il nome del commissario tecnico ed è arrivato il passo più delicato. Un punto di equilibrio o un punto di rottura. Che ne sarà del nuovo corso azzurro e chi sarà il prossimo CT della nazionale?

I quattro scenari possibili: dalla trattativa allo strappo

Resta sguarnito un tassello. Non sappiamo cosa Malagò e Maldini si siano detti, promessi, garantiti quando il presidente federale è riuscito a convincere Maldini della bontà del progetto complessivo. È un dettaglio che conta poco in senso assoluto ma è un passaggio che, nel gioco dei posizionamenti personali, fa differenza.

Dalla trattativa allo strappo: i quattro scenari possibili – e altrettanti CT chiamati a personificarlo – per scrivere finalmente una parola definitiva sul corso della Nazionale.

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Trattativa, ultimatum, compromesso, strappo

Trattativa, ultimatum, compromesso, strappo. Sono le quattro parole che raccontano in tempo reale lo stato della Nazionale. Ognuna porta a un possibile sviluppo della vicenda.

La linea di confine è sottile: Maldini e Leonardo chiedono coerenza con il percorso immaginato, mentre Malagò nei panni di riferimento primo della Federazione deve tenere insieme ambizione, consenso e fattibilità.

Da una parte Malagò: il presidente della Figc chiamato a fare da pontiere. L’obiettivo principale è quello di non perdere Maldini e Leonardo perché il più indebolito sarebbe soprattutto Malagò. Non perderli, ma non a tutti i costi. Sintesi e conciliazione nel sentiero già indicato, quello della condivisione.

Dall'altra, appunto, Maldini e Leonardo: Pirlo era parte del pacchetto. Saltato Pirlo, rivendicano autonomia decisionale sul prossimo CT dell’Italia.

Trattativa, ultimatum, compromesso, strappo Ansa

La trattativa: Roberto Mancini

La trattativa è quella che conduce a Roberto Mancini, il profilo sul quale continua a concentrarsi il confronto tra le diverse anime della Federazione. È il nome che tiene aperto il dialogo e lascia spazio a una mediazione, caldeggiato fortemente da Malagò che allo stesso Mancini è legato anche da amicizia personale.

Non è tuttavia il legame amicale a muovere il presidente FIGC ma la consapevolezza del grande lavoro già fatto da Mancini sulla panchina azzurra. In questo caso Maldini e Leonardo, non allineati a Malagò, andrebbero convinti.

La trattativa: Roberto Mancini ansa

L'ultimatum: Thiago Motta

L'ultimatum porta invece a un profilo come quello rappresentato da Thiago Motta. È il candidato che più incarna la linea tecnica di Paolo Maldini e Leonardo, simbolo della condizione posta dai due dirigenti al presidente FIGC, ovvero quella di essere autonomi sulla scelta del Commissario tecnico.

Thiago Motta non è il nome che suscita appeal in Lega Serie A ma l'ex centrocampista ha dalla sua la grande stima sempre dimostrata dagli ex colleghi che ne hanno elogiato a più riprese l'essenzialità, la personalità e l'intelligenza.

Se in un primo momento si è scritto di un disinteresse da parte di Motta per la prospettiva, nelle ultime ore le quotazioni dell'allenatore ancora sotto contratto con la Juventus stanno prendendo quota.

Il nuovo CT dell'Italia potrebbe essere proprio Thiago Motta.

L'ultimatum: Thiago Motta Getty

Il compromesso: Pioli o Palladino

Il compromesso passa da Stefano Pioli o Raffaele Palladino, due soluzioni che potrebbero conciliare le esigenze delle parti e preservare l'equilibrio del progetto azzurro.

Pioli, in particolare, è fortemente caldeggiato da Maldini che lo conosce benissimo: sono stati gli artefici di uno scudetto, quello del Milan nella stagione 2023/24, costruito sulle macerie e meritato con un exploit straordinario.

Nella circostanza, la coppia ha saputo essere emblema di squadra e collettivo: è la forza del gruppo e l'unità di intenti che può ottenere risultati impensabili.

In tal senso Maldini avrebbe l'occasione di riprendere un percorso che tanto lui quanto Pioli hanno saputo massimizzare.

Palladino, dal canto suo, sarebbe una ventata di freschezza, gioventù e competenza che Maldini e Leonardo hanno mostrato di apprezzare.

Il compromesso: Pioli o Palladino Ansa

Lo strappo: Antonio Conte

Lo strappo, infine, ha il volto di Antonio Conte. Se la scelta dovesse ricadere sull'ex CT contro la linea sostenuta da Maldini e Leonardo, si aprirebbe lo scenario più delicato, quello di una possibile rottura ai vertici del nuovo corso federale.

L'eventuale chiamata di Conte, indicato come il tecnico meno gradito a Maldini e Leonardo, certificherebbe una rottura non più sanabile tra Malagò e Maldini, tra la FIGC e il suo direttore tecnico fresco di nomina. In questo caso le dimissioni di Maldini sarebbero l'epilogo di più semplice lettura.

Lo strappo: Antonio Conte Ansa
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