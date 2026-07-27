Nuovo CT Italia, Thiago Motta per ricompattare Malagò e Maldini. I quattro scenari possibili

La scelta del nuovo allenatore dell’Italia diventa il punto decisivo del progetto azzurro: Malagò cerca la mediazione, Maldini e Leonardo rivendicano autonomia sulla guida tecnica

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Il no di Guardiola, il triste epilogo del caso Pirlo e poi tanta incertezza. Fino al colpo di teatro che potrebbe portare Thiago Motta a sedere sulla panchina della Nazionale. È la novità delle ultime ore e prende sempre più quota. Vorrebbe dire che Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo si sono ricompattati e hanno scongiurato lo strappo. Tutto, però, resta ancora in divenire.

Chi sarà il prossimo CT della nazionale?

L’Italia non ha ancora un CT. Era nata come un progetto esclusivo, con Giovanni Malagò alla guida della nuova Figc e Paolo Maldini e Leonardo chiamati a costruire il futuro tecnico della Nazionale. Si è trasformata in un test di sopravvivenza. La nuova Italia regge su una corda sospesa per aria: il filo su cui si poggia il corso appena avviato è diventato impercettibile.

Manca il nome del commissario tecnico ed è arrivato il passo più delicato. Un punto di equilibrio o un punto di rottura. Che ne sarà del nuovo corso azzurro e chi sarà il prossimo CT della nazionale?

I quattro scenari possibili: dalla trattativa allo strappo

Resta sguarnito un tassello. Non sappiamo cosa Malagò e Maldini si siano detti, promessi, garantiti quando il presidente federale è riuscito a convincere Maldini della bontà del progetto complessivo. È un dettaglio che conta poco in senso assoluto ma è un passaggio che, nel gioco dei posizionamenti personali, fa differenza.

Dalla trattativa allo strappo: i quattro scenari possibili – e altrettanti CT chiamati a personificarlo – per scrivere finalmente una parola definitiva sul corso della Nazionale.