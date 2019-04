Ritorno in campo da titolare da dimenticare per Stevan Jovetic, che è stato costretto ad alzare bandiera bianca all'84' di Monaco-Reims per un infortunio al ginocchio.

Secondo quanto racconta il tecnico dei monegaschi Leonardo Jardim, l'ex attaccante della Fiorentina potrebbe essersi rotto il legamento crociato del ginocchio. Il montenegrino in questa stagione a causa degli infortuni ha disputato appena 10 partite tra campionato e coppe, segnando due reti.

SPORTAL.IT | 14-04-2019 13:17