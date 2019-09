Nuovo esame per l'Olimpia di Messina

Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Olimpia alla nuova stagione agonistica (al via, il 26 settembre, sul campo di Treviso). Nel week-end, i biancorossi saranno di scena a Cagliari. Quadrangolare di grande livello, insieme a Sassari, Khimki e Hapoel.

Per coach Messina, in attesa di riavere a disposizione i nazionali, un nuovo esame per valutare la crescita del gruppo. Ad oggi, la nuova Olimpia ha vinto tutte le gare amichevoli disputate. Il 19 settembre altro test, al Palalido, contro l'Urania.

SPORTAL.IT | 13-09-2019 07:47